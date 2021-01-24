Текущий январь на Урале синоптики назвали самым холодным за 15 лет

Морозная погода, установившаяся на севере Свердловской области, оценивается специалистами как аномальная. Об этом журналистам рассказала главный синоптик Галина Шепоренко.

Морозная погода, установившаяся на севере Свердловской области, оценивается специалистами как аномальная. Об этом журналистам рассказала главный синоптик Галина Шепоренко.

Ведущий специалист Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнила, что речь идет о январской погоде, которая наблюдается в северных районах региона.

"В Ивделе, к примеру, температура на протяжении всего месяца ниже нормы примерно на восемь градусов. Средняя температура на севере региона за прошедшие 10 дней составила −28 градусов. Такие холода довольно редко бывают", — отметила она.

По словам Шепоренко, до этого такие сильные и продолжительные морозы были зафиксированы в 2006 году. Синоптики считают, что больше столь резкого понижения температуры в области не будет. Возвращение экстремальных холодов в феврале пока маловероятно, резюмировала эксперт.