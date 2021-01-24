Азаров раскритиковал безвольное отношение Киева к запросам МВФ

Власти Украины соглашаются на любые требования Международного валютного фонда, даже если они идут вразрез с интересами граждан.

Власти Украины соглашаются на любые требования Международного валютного фонда, даже если они идут вразрез с интересами граждан.

Так действия киевских руководителей прокомментировал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"А нынешнее правительство плевать хотело на то, что у украинцев концы с концами не сходятся. Они бегут выполнять любое, даже самое абсурдное, требование Фонда", – написал экс-премьер в Telegram.

Когда Азаров возглавлял украинский кабмин, то при взаимодействии с МВФ выполнялось условие, при котором учитывалась общая ситуация в стране и уровень благосостояния граждан. Ранее представители международной организации приезжали с требованиями повысить тарифы на услуги ЖКХ, но получали отказ, рассказал Азаров.

Общая экономическая ситуация на Украине серьезно ухудшилась во время пандемии коронавируса. По словам главы жилищного союза Украины, ситуация с долгами населения за коммунальные услуги приобретает катастрофические масштабы.