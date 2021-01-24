Вассерман рассказал о попытках Байдена распространить новую расовую идеологию

Политический аналитик Анатолий Вассерман указал на попытки администрации США навязать американскому обществу новые "демократические принципы".

Политический аналитик Анатолий Вассерман указал на попытки администрации США навязать американскому обществу новые "демократические принципы".

По его словам, команда президента США Джозефа Байдена старается навязать населению новую идеологию. Аналитик привел в пример призыв депутата нижней палаты парламента от демократов Александриа Серхиовна Окасио-Кортес к "перепрограммированию" всех англосаксов, которые "считают белую расу высшей".

Кроме того, американская власть продвигает новую идеологическую модель, которая подразумевает диктат воли меньшинства большинству. Вассерман отметил, что эти принципы совершенно не соответствуют демократической системе. Также эта модель будет продвигаться в других странах.

В заключение аналитик предположил, что из-за ожесточения отношений Вашингтона и Москвы, США могут попробовать оказать давление на Россию в вопросе воли меньшинства. Однако население никогда не примет эту точку зрения, потому что придерживается традиционных принципов демократии.