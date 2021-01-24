Врачи сообщили об отсутствии пострадавших после несанкционированной акции в Москве

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в московских больницах нет ни одного пострадавшего при прошедшей несанкционированной акции.

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в московских больницах нет ни одного пострадавшего при прошедшей несанкционированной акции.

Вчера, 23 января, в России прошел несогласованный митинг в поддержку блогера Алексея Навального. В результате 29 человек были доставлены в приемные отделения городских больниц. Врачи оказали необходимую помощь всем пациентам и отпустили их домой. Как сообщает Мосгорздрав, дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Ранее руководитель столичного Роспотребнадзора сообщала, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидситуации.

Бойцы Росгвардии решили помочь замерзшим прохожим. Они установили стол возле памятника Юрию Долгорукому в Москве, на котором стояли горячий чай и печенье. Все желающие могли подойти согреться и немного перекусить.