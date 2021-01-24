Жители России шутят над словами Порошенко об "осаде" Кремля

Российские интернет-пользователи высмеяли бывшего президента Украины Петра Порошенко за призыв к "осаде" Кремля. Они оставляют ироничные комментарии в соцсетях.

Российские интернет-пользователи высмеяли бывшего президента Украины Петра Порошенко за призыв к "осаде" Кремля. Они оставляют ироничные комментарии в соцсетях.

Недавно политик обратился к лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому с предложением при помощи санкций "продолжить непрерывную осаду Кремля". Также он посоветовал украинскому президенту с помощью США ввести миротворцев ООН в Донбасс.

Россияне стали активно обсуждать слова Порошенко. Кто-то напомнил, что фашисты в 40-х годах сделали попытку осады, и для них это закончилось плачевно.

"Навел порядок на Украине, теперь россиянам советы дает", — пошутила москвичка в Facebook.

Другой пользователь отметил, что Петра Порошенко заждались в Белом доме. Его поддержал комментатор, который добавил, что Москва "с почестями провожает до дома" тех, кто пытается ее осаждать.