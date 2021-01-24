Правозащитник Брод выступил против проведения митингов на фоне пандемии

Представитель Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод прокомментировал несанкционированные акции, которые прошли в ряде российских городов 23 января.

Представитель Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод прокомментировал несанкционированные акции, которые прошли в ряде российских городов 23 января.

Речь идет о незаконных митингах в поддержку подозреваемого в мошенничестве блогера Алексея Навального. По словам правозащитника, организаторы мероприятий подвергли граждан опасности в условиях эпидемии коронавируса, пишет РИА Новости.

Политолог Сергей Марков ранее раскритиковал реакцию Соединенных Штатов на события 23 января. Эксперт считает, что американские спецслужбы причастны к организации протестов.