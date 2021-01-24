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12:57   24 Января 2021
Политика

Правозащитник Брод выступил против проведения митингов на фоне пандемии

Правозащитник Брод выступил против проведения митингов на фоне пандемии

Представитель Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод прокомментировал несанкционированные акции, которые прошли в ряде российских городов 23 января.

Речь идет о незаконных митингах в поддержку подозреваемого в мошенничестве блогера Алексея Навального. По словам правозащитника, организаторы мероприятий подвергли граждан опасности в условиях эпидемии коронавируса, пишет РИА Новости.

Политолог Сергей Марков ранее раскритиковал реакцию Соединенных Штатов на события 23 января. Эксперт считает, что американские спецслужбы причастны к организации протестов.

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#митинг #пандемия #александр брод

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