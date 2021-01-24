Азаров резко отреагировал на заявление Тихановской о ЧМ по хоккею в Минске

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал слова экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о переносе ЧМ по хоккею из Минска.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал слова экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о переносе ЧМ по хоккею из Минска.

Стоит отметить, что Тихановская назвала победой решение Международной федерации хоккея на льду лишить Минск права проведения ЧМ-2021. Азаров поставил под сомнения причины "радости" Светланы. По его словам, это негативно отразится на республике. Белоруссия лишилась миллионов долларов прибыли.

Кроме того, тысячи граждан остались без работы и дополнительного заработка. Решение ИИХФ привело к тому, что в государственный бюджет не поступят налоги, которые можно было бы направить в социальную сферу или инфраструктурные проекты.

"То есть, если не она президент, то хоть трава не расти? И после этого она смеет называть себя патриотом?" — заключил Азаров.

Ранее стало известно, что Николай Азаров обвинил экс-главу Минздрава Украины Ульяну Супрун в увеличении летальных случаев от COVID-19 в стране.