Экс-депутат Рады предупредил россиян о последствиях незаконных митингов

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко обратился к россиянам после проведения акций в поддержку блогера Алексея Навального. Соответствующий пост он написал в Telegram.

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко обратился к россиянам после проведения акций в поддержку блогера Алексея Навального. Соответствующий пост он написал в Telegram.

Речь идет о несанкционированных митингах, которые наблюдались 23 января в крупных городах России. Журавко напомнил, что на Украине происходили похожие события, которые привели страну к "разрушению во всех смыслах".

"Россияне, мы, украинцы, через это все уже прошли", — отметил бывший депутат.

Журавко уверен, то Навальный действует по указке западных кураторов с целью повторения украинского сценария на территории РФ. Ранее он призвал россиян не поддаваться на провокации и отказаться от участия в незаконных мероприятиях.