Перечислены пять симптомов "британского" штамма коронавируса у детей

Детский организм реагирует на коронавирус не так, как у взрослых. Особенно если речь идет о новом "британском" штамме COVID-19.

Детский организм реагирует на коронавирус не так, как у взрослых. Особенно если речь идет о новом "британском" штамме COVID-19.

Медики перечислили пять симптомов "британского" штамма коронавируса у детей. Чрезмерная усталость — самый распространенный среди них. Он выявлен у 55% заразившихся в Великобритании детей, пишет Express. В некоторых случаях на фоне чрезмерной усталости у детей случаются истерики.

Еще один симптом "британского" штамма COVID-19 — головная боль. К тому же у ребенка может повышаться температура или болеть горло. Чаще всего при коронавирусе у маленьких пациентов отсутствует аппетит. Чтобы не упустить момент, когда ребенок заболел, взрослым рекомендуется как можно чаще спрашивать у малыша, как он себя чувствует.