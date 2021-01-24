Франция планирует ввести новые ограничительные меры на фоне пандемии

Власти Франции намерены ввести новые карантинные меры из-за стремительного распространения коронавируса. Об этом сообщают СМИ.

Власти Франции намерены ввести новые карантинные меры из-за стремительного распространения коронавируса. Об этом сообщают СМИ.

По данным источника газеты Le Journal du Dimanche, решение должно быть принято в ближайшее время. Введение новых ограничительных мер связано со стремительными темпами распространения коронавируса в стране. Отмечается, что президента Франции Эммануэль Макрон выступит по этому вопросу 27 января после заседания Совета по обороне.

Источник газеты утверждает, что власти уже решили вопрос о введении карантина. Сейчас уточняются сроки и сопутствующие меры. Предполагается, что действие ограничений может продлиться не менее трех недель.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон отказался извиняться перед Алжиром за колонизацию и войну.