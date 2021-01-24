Глава МИД ДНР подтвердила желание Донбасса следовать Минским соглашения

Донбасс остается в минском процессе и выполняет обязательства, несмотря на политику Киева, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Донбасс остается в минском процессе и выполняет обязательства, несмотря на политику Киева, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам, сейчас украинское руководство находится в шаге от выхода из минского процесса. Однако Донбасс не собирается ждать, пока Киев будет определяться и продолжает выполнять свои обязанности. Республики не прекращали строиться и работать над развитием государственности, передает издание "Украина.ру".

Никонорова подчеркнула, что настрой граждан, которые вышли на улицу в 2014 году сохранился. Кроме того, сейчас жители Донбасса все более и более решительно настроены на интеграцию с Россией.

Ранее стало известно, что в ряде городов Украины прошли демонстрации против повышения тарифов на коммунальные услуги.