Избирательные участки начали работу в Португалии

Выборы президента начались в Португалии. Избирательные участки открылись 24 января в восемь утра (11 часов по московскому времени).

Выборы президента начались в Португалии. Избирательные участки открылись 24 января в восемь утра (11 часов по московскому времени).

Кандидатами на пост главы государства являются семь человек, в том числе действующий лидер страны Марселу Ребелу ди Соуза. Президента избирают сроком на пять лет. Для победы необходимо набрать более 50% голосов. Если никто из выдвиженцев не получит такого объема поддержки, в стране проведут второй тур выборов. Он может пройти 14 февраля.

Власти Португалии приняли меры, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией на избирательных участках. Сейчас в стране наблюдается огромное число зараженных, COVID-19 уже подтвердили у порядка 625 тысяч человек.