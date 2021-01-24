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12:32   24 Января 2021
Политика

Избирательные участки начали работу в Португалии

Избирательные участки начали работу в Португалии

Выборы президента начались в Португалии. Избирательные участки открылись 24 января в восемь утра (11 часов по московскому времени).

Кандидатами на пост главы государства являются семь человек, в том числе действующий лидер страны Марселу Ребелу ди Соуза. Президента избирают сроком на пять лет. Для победы необходимо набрать более 50% голосов. Если никто из выдвиженцев не получит такого объема поддержки, в стране проведут второй тур выборов. Он может пройти 14 февраля.

Власти Португалии приняли меры, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией на избирательных участках. Сейчас в стране наблюдается огромное число зараженных, COVID-19 уже подтвердили у порядка 625 тысяч человек.

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#выборы #президент #португалия

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