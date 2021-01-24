Власти Британии намерены ввести адресный карантин для некоторых иностранцев

Адресный десятидневный карантин могут ввести в Великобритании для иностранцев из государств с высоким уровнем распространения коронавируса, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Адресный десятидневный карантин могут ввести в Великобритании для иностранцев из государств с высоким уровнем распространения коронавируса, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Британское правительство разработало план, согласно которому гости из-за рубежа будут размещены в специальных отелях на десять дней карантина. Бразилия и Южная Африка попали в список государств, которые Соединенное Королевство будет рассматривать как "страны с высоким риском". Решение о введении ограничения примут во понедельник.

Всего с начала пандемии в Великобритании выявили 3,6 млн случаев коронавирусной инфекции. По числу заболевших страна находится на пятом месте, 97,5 тыс. человек скончались, согласно данным Университета Джона Хопкинса.