Евгений Пригожин посоветовал россиянам культурно отдыхать за городом вместо митингов

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин посоветовал жителям России проводить свободное время за городом, вместо участия в незаконных митингах, сообщили в компании "Конкорд".

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин посоветовал жителям России проводить свободное время за городом, вместо участия в незаконных митингах, сообщили в компании "Конкорд".

Редакция РИА Накануне.RU обратилась с запросом в пресс-службу предприятия "Конкорд" с целью узнать мнение Пригожина о прошедших в условиях пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге 23 января незаконных акциях. В компании предоставили ответ бизнесмена, который подчеркнул полный провал несанкционированных митингов.

Незаконные акции завершились ничем, так как их участники даже не поняли цели проведения митингов, сказал Пригожин. Он добавил, что жителям Санкт-Петербурга стоило съездить за город и провести время за активным отдыхом, вместо "шатания по Невскому".

"Люди погуляли по городу и, собственно говоря, просто размяли ноги после длинной пандемии. Митинг закончился ничем. Никто не понял, ради чего они туда вышли. Ради клоуна, который украл деньги у своих же собственных соратников и сел за это в тюрьму? Вместо бесцельного шатания по Невскому съездили бы лучше за город, в снежки поиграли. А Навальный - вор и должен сидеть в тюрьме. Что касается выбора, с кем Россия-Матушка - с либералами или патриотами, то либерасты в нашей стране никогда не будут править, потому что мы - за наше, за русское и против Пендосии", — ответил предприниматель.

Ранее обозреватель Роман Носиков в материале для Федерального агентства новостей подвел итоги несанкционированных митингов, организованных соратниками арестованного блогера Алексея Навального в разных городах России, отметив их малочисленность и вялость. Кроме того, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич рассказал, что незаконные акции были проплачены из-за рубежа.