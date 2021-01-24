Правоохранители возбудили дело на разгромивших машину ФСБ в Москве

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве в Москве. Участники незаконного митинга серьезно повредили машину ФСБ.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве в Москве. Участники незаконного митинга серьезно повредили машину ФСБ.

Автомобиль ехал в районе Цветного бульвара с включенным проблесковым маячком. Десятки человек заблокировали движение служебной машины, а затем стали по ней прыгать, разбили стекла и забрызгали чем-то из баллончика. По некоторым данным, досталось и водителю. Сейчас стражи порядка устанавливают личность причастных к хулиганству.

В Управделами президента РФ осудили агрессивные выходки участников незаконного шествия. Представитель ведомства Елена Крылова обратила внимание, что иногда на подобных машинах экстренно доставляют медиков на дом к больным, сообщал ФАН.