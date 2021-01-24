Россия активно закупает сыр из разных стран

Импорт молочной продукции приблизился к уровню 2014 года, когда в стране ввели продуктовое эмбарго. Основной вклад в рост импорта внесли белорусские поставщики, сообщают аналитики.

Импорт молочной продукции приблизился к уровню 2014 года, когда в стране ввели продуктовое эмбарго. Основной вклад в рост импорта внесли белорусские поставщики, сообщают аналитики.

Согласно исследованию, данные которого приводит "Коммерсантъ", Белоруссия ввозит в РФ от 84% до 87% всей молочной продукции. В целом в 2020 году импорт сыра и творога увеличился на 14% и достиг 316 тысяч тонн.

Наряду с этим на российский рынок начали поставлять на 16% больше молока, сливок и кисломолочных продуктов. Совокупный объем в этой категории, согласно оценкам аналитиков, составил 442 тысячи тонн.

На полках российских прилавков отмечается рост продаж сыров и молочных изделий из Швейцарии, Сербии, Аргентины, Уругвая и Новой Зеландии. Это связано с закрытием границ на фоне пандемии, так как в условиях карантина состоятельные граждане стали проводить больше времени дома или в поездках по стране, считают эксперты.