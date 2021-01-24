СМИ: Трамп настаивал на обращении Минюста США в Верховный суд

Республиканец Дональд Трамп настаивал, чтобы Минюст США обратился в Верховный суд ради отмены результатов выборов главы государства, пишет The Wall Street Journal.

Республиканец Дональд Трамп настаивал, чтобы Минюст США обратился в Верховный суд ради отмены результатов выборов главы государства, пишет The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что Трамп "оказывал давление" на ведомство, но Минюст США отказался подавать иск в Верховный суд.

Республиканец Трамп якобы настаивал, чтобы иск с требованием отменить итоги президентских выборах должен был быть подан от лица администрации США.

Выборы главы государства прошли в США 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила итоги голосования, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден.