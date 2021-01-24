Российские медики за сутки выявили более 20 тысяч случаев COVID-19

Число жителей РФ с подтвержденным коронавирусом за сутки увеличилось на 21 127 человек. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Число жителей РФ с подтвержденным коронавирусом за сутки увеличилось на 21 127 человек. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в каждом регионе страны. По словам представителей оперштаба, 10,9% из них не проявлялись клинически. Наибольшее количество заражений зафиксировано в столице (3069), Санкт-Петербурге (2929) и Московской области (1134).

Число пациентов, которые успешно прошли лечение, за 24 часа составило 22 445 человек. По информации оперативного штаба, с начала пандемии на территории РФ выявлено свыше 3,7 миллиона случаев коронавируса.