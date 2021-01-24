Американский полицейский протаранил толпу и переехал человека

Автомобиль полиции въехал зрителей шоу стритрейсеров. Инцидент произошел в американском городе Такома, сообщает Daily Mail.

Автомобиль полиции въехал зрителей шоу стритрейсеров. Инцидент произошел в американском городе Такома, сообщает Daily Mail.

Вечером в субботу, 23 января, в местную полицию поступило сообщение о том, что в одной из частей города собрались порядка 100 человек, чтобы понаблюдать за маневрами уличных гонщиков. Сюда же прибыли сотрудники полиции.

В какой-то момент собравшиеся окружили приехавшую на вызов полицейскую машину и попытались разбить в ней окна. Один из сотрудников полиции испугался за свою безопасность и решил выбраться из окружения, протаранив толпу

В итоге под колесами машины оказалось несколько человек, один мужчина пострадал.. Пострадавшего доставили в местную больницу, о характере и серьезности его травм не известно.