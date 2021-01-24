Ученые нашли отличия в течении COVID-19 у пациентов разных рас

Течение COVID-19 различается в зависимости от того, к какой этнической группе относится пациент. На особенность болезни указали ученые из Великобритании.

Течение COVID-19 различается в зависимости от того, к какой этнической группе относится пациент. На особенность болезни указали ученые из Великобритании.

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии и фонда Health NHS Trust провели эксперимент, в ходе которого установили, как коронавирус влияет на представителей разных рас. Для этого ученые проанализировали данные 1737 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выходцами из Азии были 538 пациентов, 340 были чернокожими и 707 имели белый цвет кожи.

Работа проводилась в период с 1 января по 13 мая 2020 года. К 30 дню исследования скончалось 511 зараженных или 29% от общего числа участников эксперимента. Оказалось, что азиаты и чернокожие в большей мере склонны к тяжелому течению заболевания и имеют риск оказаться в отделении интенсивной терапии на аппарате ИВЛ.