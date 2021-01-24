Депутат Рады объяснил, почему Донбасс обратился к Медведчуку

Донбас хотел передать удерживаемых лиц при посредничестве главы парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, так как Киев саботирует этот вопрос.

Донбас хотел передать удерживаемых лиц при посредничестве главы парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, так как Киев саботирует этот вопрос.

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин объяснил, что Донбасс обратился к Медведчуку, потому что власти Украины не желают заниматься обменом удерживаемых лиц и саботирует процесс.

Кузьмин говорит, что Офис президента Украины считает Медведчука "частным лицом", который якобы не должен участвовать в освобождении. Однако Виктор Медведчук является государственным деятелем, депутатом, членом комитета по реинтеграции Донбасса, поэтому в его обязанности входит именно вопрос обмена удерживаемых лиц.