Лидер КПРФ негативно оценил строительство филиала "Ельцин Центра" в Москве

Строительство филиала "Ельцин Центра" в Москве допустить нельзя, заявил глава фракции Геннадий Зюганов. Слова политика приводит официальный сайт фракции.

Строительство филиала "Ельцин Центра" в Москве допустить нельзя, заявил глава фракции Геннадий Зюганов. Слова политика приводит официальный сайт фракции.

Геннадий Зюганов выразил мнение относительно возведения филиала "Ельцин Центра" в столице РФ. По мнению главы коммунистической партии, "тащить в Москву" центр категорически нельзя.

"И перестаньте тащить в Москву этот гадюшник под названием "Ельцин Центр". Он никогда здесь не появится!" — сказал политик.

"Ельцин-Центр" открыт в Екатеринбурге с 2015 года и назван в честь первого российского президента Бориса Ельцина. Здание служит для жителей уральской столицы общественным и учебным пространством.