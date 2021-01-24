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10:19   24 Января 2021
Происшествия

Два сотрудника казначейства попались на взятке в Махачкале

Два сотрудника казначейства попались на взятке в Махачкале

ФСБ задержала в Дагестане двух сотрудников регионального управления Федерального казначейства, которые подозреваются во взяточничестве.

Фигурантов дела "взяли" после получения денег в размере 280 и 200 тысяч рублей соответственно. По предварительной версии, злоумышленники работали с компаниями, победившими в конкурсах на заключение муниципальных контрактов. Несколько отделов казначейства по Махачкале и Дербенту получили документы на перечисление подрядчикам 38 и 30 миллионов рублей. Вот только бизнесменам оговоренные суммы не поступили.

Злоумышленники в общении с представителями подрядчиков отметили, что процесс перечисления ускорится, но при получении 1% от полученных средств. Первому из фигурантов позднее перевели 100 тысяч рублей, потом ему дали еще 280 тысяч рублей. Второго также задержали после получения от подрядчика 200 тысяч рублей.

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#дагестан #взятка #фсб #махачкала #казначейство

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