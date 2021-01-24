Киевляне жалуются на нарушения закона о языке

Нарушения закона об использовании государственного языка стали поводом для множества жалоб украинцев.

Нарушения закона об использовании государственного языка стали поводом для множества жалоб украинцев.

За первую неделю действия новых правил было получено около 200 жалоб. Больше всего обращений пришло из Киева и области. Ожидаемо, что наименьшее количество замечаний было на юге и востоке страны.

В основном люди жаловались на отсутствие украинской версии сетевых изданий. Также поступали обращения по поводу обслуживания в магазинах и кафе.

Украинское руководство в середине января ввело правила по обязательному использованию государственного языка в торговле, а также в сфере общественного питания. Для контроля за выполнениями норм закона ввели должность уполномоченного по его защите, которую занимает Тарас Креминь.