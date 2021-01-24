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10:11   24 Января 2021
Политика

Киевляне жалуются на нарушения закона о языке

Киевляне жалуются на нарушения закона о языке

Нарушения закона об использовании государственного языка стали поводом для множества жалоб украинцев.

За первую неделю действия новых правил было получено около 200 жалоб. Больше всего обращений пришло из Киева и области. Ожидаемо, что наименьшее количество замечаний было на юге и востоке страны.

В основном люди жаловались на отсутствие украинской версии сетевых изданий. Также поступали обращения по поводу обслуживания в магазинах и кафе.

Украинское руководство в середине января ввело правила по обязательному использованию государственного языка в торговле, а также в сфере общественного питания. Для контроля за выполнениями норм закона ввели должность уполномоченного по его защите, которую занимает Тарас Креминь.

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#язык #украина #закон

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