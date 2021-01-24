Депутат Рады Деркач назвал автора записей разговоров Порошенко и Байдена

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач рассказал происхождение аудиозаписи разговоров экс-президента Незалежной Петра Порошенко и главы Белого дома Джо Байдена.

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач рассказал происхождение аудиозаписи разговоров экс-президента Незалежной Петра Порошенко и главы Белого дома Джо Байдена.

По его словам, бывший украинский лидер сам записывал разговоры с высокопоставленными лицами. Материал попал к Деркачу благодаря журналистам-расследователям. Парламентарий отметил, что опубликовано лишь 45 минут разговора. В целом данные содержат 5-6 часов переговоров. Неопубликованными остались записи, которые затрагивают суверенитет государства, взаимоотношения с европейскими партнерами и обстановку в Донбассе. Подлинность записей доказывают недавние санкции Минфина США, заключил Деркач.

Ранее стало известно, что в ряде городов Украины прошли демонстрации против повышения тарифов на коммунальные услуги.