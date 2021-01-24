В Управделами президента заявили о недопустимости агрессии митингующих в Москве

Участники незаконного митинга набросились на автомобиль со спецсигналом в центре Москвы. Ситуацию прокомментировала представитель Управделами президента Елена Крылова.

Участники незаконного митинга набросились на автомобиль со спецсигналом в центре Москвы. Ситуацию прокомментировала представитель Управделами президента Елена Крылова.

По ее словам, произошедший на Трубной площади инцидент "вызывает недоумение и ужас". Крылова отметила, что в период пандемии коронавируса водители управделами "доставляют на служебных машинах врачей", занимающихся лечением больных на дому. Нападение на автомобили и людей совершенно недопустимы, передает URA.RU.

Чиновница назвала подобные акты агрессии со стороны участников несанкционированных акций неприемлемыми. Подобные действия совершенно недопустимы, обратила внимание Крылова.