Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:01   24 Января 2021
Происшествия

В Управделами президента заявили о недопустимости агрессии митингующих в Москве

В Управделами президента заявили о недопустимости агрессии митингующих в Москве

Участники незаконного митинга набросились на автомобиль со спецсигналом в центре Москвы. Ситуацию прокомментировала представитель Управделами президента Елена Крылова.

По ее словам, произошедший на Трубной площади инцидент "вызывает недоумение и ужас". Крылова отметила, что в период пандемии коронавируса водители управделами "доставляют на служебных машинах врачей", занимающихся лечением больных на дому. Нападение на автомобили и людей совершенно недопустимы, передает URA.RU.

Чиновница назвала подобные акты агрессии со стороны участников несанкционированных акций неприемлемыми. Подобные действия совершенно недопустимы, обратила внимание Крылова.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#москва #митинг #агрессия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров