Доходность по вкладам может быть ниже из-за "сюрпризов" банков

Банки в рекламе могут обещать вкладчикам одну доходность, а в договоре указывать другую, рассказал основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Банки в рекламе могут обещать вкладчикам одну доходность, а в договоре указывать другую, рассказал основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Он рекомендует потенциальным вкладчикам перепроверять рекламные обращения банков реальностью подписываемого договора. Также может оказаться, что продление вклада не будет действовать на тех же условиях, как и при первоначальном оформлении договора, передает "Прайм".

При досрочном расторжении договора доходность вклада может оказаться минимальной, а при возврате средств уже выплаченные проценты по депозиту могут быть удержаны, объяснил Ткаченко. Он добавил, что все возможные изменения в условиях вклада должны быть прописаны в соглашении между банком и клиентом.