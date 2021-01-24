Лидеры США и Великобритании договорились о личной встрече

Премьер Великобритании Борис Джонсон одним из первых пообщался с новым президентом США Джо Байденом. Информацию об этом распространила канцелярия Джонсона.

Премьер Великобритании Борис Джонсон одним из первых пообщался с новым президентом США Джо Байденом. Информацию об этом распространила канцелярия Джонсона.

Джо Байден в первые дни президентства созвонился с лидерами других государств. Президент США обсудил сотрудничество с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Мексики Лопесом Обрадором, а также поговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Последний поделился впечатлениями от разговора в Twitter.

"Очень рад состоявшемуся в субботу разговору с президентом Джо Байденом. С нетерпением жду возможности укрепить давнее партнерство наших стран в ходе "зеленого" устойчивого восстановления [экономик Великобритании и США] после пандемии COVID-19", — написал Джонсон.

Лидеры Америки и Британии обсудили ряд тем, в числе которых защита прав человека, демократия, а также продолжение сотрудничества в сфере обороны и безопасности, в том числе по линии НАТО. Завершая диалог, политики договорились, "как только это будет позволять ситуация", провести личную встречу.

Информация о визите Джо Байдена в Соединенное Королевство сообщалась ранее британскими СМИ. С их слов, глава Белого дома намерен посетить Джонсона в июне, когда состоится саммит G7.