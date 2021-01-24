История Avtozak Live: как ЕС и беглый олигарх хотят повторить белорусский сценарий в РФ

Выяснили, кто и зачем создает радикальные оппозиционные Telegram-каналы во время протестов.

В субботу, 23 января, в крупных российских городах прошли несанкционированные митинги под лозунгом «за Навального», организованные самим Алексеем Навальным. Протесты широко, пусть и едва ли объективно, освещались в оппозиционных СМИ и «правозащитных» протестных Telegram-каналах. Среди последних обнаружилась настоящая информационная бомба замедленного действия — ресурс Avtozak Live.

История успеха Telegram-канала Avtozak Live сравнима разве что с белорусским глашатаем протеста NEXTA — резкий рост подписчиков (более 500% аудитории за один день), массовая цитируемость и фейковые новости, подхваченные другими медиа-ресурсами. Признаемся: мы даже подозревали, что редакция Avtozak Live сидит в одном варшавском офисе вместе с журналистами NEXTA, но ошиблись. Все оказалось гораздо проще.

О том, кто на самом деле владеет Avtozak Live, откуда у нескольких молодых журналистов деньги на свое медиа, какая фигура из 1990-х спонсирует сеть радикальных оппозиционных ресурсов и как «обкатывалась» разрушительная роль Telegram-каналов на протестах в Белоруссии — в нашем расследовании.

«Финансируется Еврокомиссией»

В команде Avtozak Live 9 человек, но ключевыми лицами проекта являются двое: 21-летний координатор проекта Максим Кондратьев (на него же оформлены банковские карточки для пожертвований проекту) и главный редактор Николай Сизиков.

Информация о Кондратьеве максимально прозрачная. Он свой в московской «тусовке» горе-оппозиционеров, в друзьях на Facebook сотрудники «МБХ медиа» (издание принадлежит экс-главе ЮКОС Михаилу Ходорковскому), «Штаба Навального», «Мемориала» (признан иностранным агентом), «Открытой России» (все того же Ходорковского, признана иноагентом) и «Новой газеты». Последний пост Кондратьев написал перед митингом 23 января.

«Я жду, когда мои сограждане перестанут позволять ***** себе в уши и откроют, наконец, глаза и увидят тот ******, что происходит в нашей стране», — яро рапортует Максим в Facebook.

«Открыть глаза» согражданам, по задумке авторов, должен Avtozak Live под редактурой Николая Сизикова. А кто же он — глава проекта? Темная лошадка. Открытой информации в соцсетях нет. Можно лишь догадываться о кинематографических предпочтениях Сизикова: на сайте вместо его фотографии стоит изображение гнома Гимли, персонажа из фильмов «Властелин колец».

Впрочем, кое-какие зацепки доказывают, что такой человек действительно существует. 10 июля 2019 года некоего Николая Сизикова задержали у здания суда за акцию в поддержку оппозиционного активиста из Реутова Евгения Куракина, проходящего по делу о мошенничестве. А в феврале 2018 Сизикова арестовали на 7 суток за неповиновение сотрудникам полиции во время протеста против уплотнительной застройки и установки знака, запрещающего парковку.

Также Сизиков является участником «правозащитного ресурса ОВД-Инфо», финансируемого «Мемориалом», Европейской комиссией, Фондом им. Генриха Белля и посольством Франции.

«В данный момент различные проекты ОВД-Инфо финансируются с помощью краудфандинга, гранта Европейской комиссии и поддержки со стороны FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme)», — сказано на официальном сайте.

Деятельность в ОВД-Инфо Сизиков совмещал с шефством в их проекте Avtozak Live. Судя по большому количеству взаимных цитирований, месту работы главреда, единому принципу «репортажа» с митингов и судебных заседаний, ресурсы тесно связаны и скорее являются одной структурой, чем разными.

Совпадение ли, но Avtozak Live был создан в Telegram аккурат перед летними протестами в Москве 2019 года на фоне выборов в Мосгордуму. Первые 6 тысяч подписчиков у канала появились именно перед крупным митингом 10 августа, и что подозрительно — читатели прибавлялись нетипично стремительно. Как и перед митингом 23 января.

Чем больше у ресурса читателей, тем он авторитетнее. Даже если эти «читатели» вовсе не живые люди, а боты, используемые с целью «нагнать» большое количество подписчиков за небольшой срок. Но рост должен быть более-менее плавным — вероятно, в Avtozak Live это понимали. И начали готовиться за неделю до митинга.

Удивительно: весь январь и ранее пользователи отписываются от Telegram-канала. Потом начинается постепенный приток подписчиков, апогей 23 января — почти 23 тысячи (!) человек за сутки.

Простая математика: поделим количество «подписантов» за 23 января на количество часов в сутках: получается, чуть более 948 подписчиков за каждый час. Не нужно быть знатоком медиа-технологий, чтобы понимать: это не внезапно свалившаяся на канал популярность. Еще одно наглядное подтверждение — статистика за последние три месяца с фантастическим ростом востребованности ресурса за одни сутки.

Впрочем, кое-какого успеха Avtozak Live, аффилированный с существующим на гранты Еврокомиссии ОВД-Инфо, действительно добился. Авторству канала принадлежит два популярных видео, стремительно распространившихся по оппозиционным ресурсам 23 января. Оба оказались фейком.

«Ему подкинули наркотики!»

Корреспондент Avtozak Live заснял видео, на котором одного из участников митинга в Москве и по совместительству TikTok-блогера обыскивает сотрудник ОМОНа — запись набрала почти 200 тысяч просмотров. На ней видно, как во время обыска из шлема силовика выпадает прозрачный сверток с белым веществом — как выяснилось позже, это силикагель, предотвращающий запотевание стекла шлема. Но в Telegram-канале сделали свои выводы.

«Мы не знаем местоположение человека на видео, но мы точно знаем: если его обвинят в хранении наркотиков — ему их подкинули», — пишут авторы Avtozak Live.

Первым же запись репостнул ресурс Ходорковского «МБХ медиа». Позже подтянулись остальные: издание Readovka по-своему «разобралось» в ситуации, заявив аудитории — «силовик подкинул задержанному наркотики во время шмона у автозака». Позже в Avtozak Live вроде бы как сделали опровержение, но не оставили сомнений в недобрых намерениях сотрудников ОМОН.

Орфографию и пунктуацию в цитировании сохраняем:

«По словам блоггера, сотрудники признали, что в свертке был силикагель и он действительно выпал из шлема сотрудника Росгвардии. Теперь остался вопрос: что силикагель делал на голове Росгвардейца!?», — вопрошают авторы Avtozak Live, не понимая принципа действия гидрофильных сорбентов, впитывающих влагу.

Вторая «сенсация» Telegram-канала еще нелепее «подброса» силикагеля протестующему — это «жесткое задержание ребенка». Видео, снятое корреспондентом Avtozak Live, уже «завирусилось» и в Telegram, и на YouTube. О «жесткости» обращения сотрудников полиции с младшеклассником судите сами: вырывающегося мальчика аккуратно выводят под локоть из наваливающейся на ребенка толпы, хватая даже не за куртку, а за рюкзак.

Через пять минут видео от Avtozak Live появляется в ОВД-Инфо с подписью — «Очень жесткое задержание ребенка в Москве». Буквально сразу «новость» в не менее истеричном тоне публикует и «Открытка» Ходорковского.

А что же на самом деле случилось?

«Действия полицейского по отношению к ребенку на акции в Москве были попыткой вывести его за периметр для безопасности, сейчас ребенок у родителей», — заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Но популярные в узких кругах ресурсы уже заявили о «жестком задержании ребенка». Напомним, по российским законам «задержание» — это кратковременное лишение свободы лица, подозреваемого в совершении преступления или административного правонарушения, арест личности.

Впрочем, о тонкостях юридической терминологии «правозащитное медиа» не беспокоится — какая разница, что задержания не было? Какая разница, что не было и «жесткости»? Главное — посеять панику, увеличить конфронтацию между протестующими и полицией, сделать из правоохранительных структур «врагов народа» — они «подбрасывают наркотики», они «задерживают» детей. Так работают фейковые новости — «не думай, просто поверь».

За чей счет существует Avtozak Live?

Помимо получения финансирования от Еврокомиссии и зарубежных фондов, которого совершенно не скрывают в ОВД-Инфо, старания их «дочернего предприятия» Avtozak Live оплачиваются Михаилом Ходорковским. На это указывает множество странных совпадений.

Во-первых, штатный адвокат Avtozak Live, представленный на их сайте, сотрудничает с «Открыткой» вышеупомянутого беглого олигарха.

Во-вторых, количество упоминаний «Открытки» в Telegram-канале Avtozak Live, включая и цитирования — более сотни. «Независимый» ресурс, не предоставляющий никакой информации о финансировании и полученных от читателей переводов, подозрительно тщательно освещал июньские обыски по делу ЮКОСа. Естественно, транслируя позицию Ходорковского: мол, силовики «могли подкинуть» компрометирующие документы или агитационные материалы в офис «Открытой России» и МБХ медиа.

В-третьих, Avtozak Live не скрывает частых совместных проектов с «Открыткой» Ходорковского. Причем только с ней. И больше ни с кем. Никаких акций с либеральными СМИ вроде «Новой газеты», «Эха Москвы», «Дождя» — только с нежелательной в РФ организацией «Открытая Россия».

Бюджета Avtozak Live также хватает на производство «лимитированной коллекции» странных вещей — например, антисептика в стеклянной таре, продаваемого под жаргонным «блатным» лозунгом. Вырученные деньги идут «Открытой России» Ходорковского.

Очевидно, что Avtozak Live стал очередным проектом все той же, не меняющейся из года в год внесистемной либеральной оппозиции: Ходорковского, профессионально работающего над созданием многочисленных «подрывных» информационных ресурсов, и российских друзей Евросоюза, посаженных на западные гранты.

Попытки изобразить низовую инициативу и независимый проект — пыль в глаза невнимательному читателю, непрозрачность финансовой политики — убежденность, что лишних вопросов никто задавать не будет.

В отличие от Telegram-канала NEXTA, в буквальном смысле координировавшего белорусские протесты из Польши, Avtozak Live пытается действовать на месте событий, в столице России. Результат от этого, увы, не меняется: фейковые новости, рассчитанные на непритязательную аудиторию.