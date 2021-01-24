Еще одна страна одобрила экстренное применение российского "Спутника V"

Правительство Пакистана одобрило экстренное применение российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

Правительство Пакистана одобрило экстренное применение российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

Такое решение принял регистрационный совет Управления по регулированию лекарственных средств страны. Российский "Спутник V" стал третьей вакциной, одобренной для экстренного применения в Пакистане. На территории страны разрешили использование препаратов китайской фармацевтической корпорации Sinopharm и британско-шведской AstraZeneca.

Россия первой в мире зарегистрировала препарат от коронавируса "Спутник V". Его создали в центре имени Гамалеи. Российскую вакцину от коронавируса одобрили многие страны. Среди них Белоруссия, Сербия, Аргентина, Венгрия и другие. Импортом и распространением "Спутника V" в Пакистане займется местная фармацевтическая компания.