Пентагон выразил готовность поддержать Японию в случае конфликта с Китаем

Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киши подтвердил, что США готовы встать на сторону Японии в случае угрозы со стороны Китая.

Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киши подтвердил, что США готовы встать на сторону Японии в случае угрозы со стороны Китая.

Это касается также и обороны спорных островов Сенкаку, поскольку соглашение между Японией и США подразумевает совместное противостояние вооруженной угрозе, которая надвигается на одну из стран.

"США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море", — цитирует РИА Новости слова политика.

Токио и Пекин не могут достичь компромисса в территориальном споре касательно островов Сенкаку с 1960-х годов, несмотря на то, что с 1972 года они находятся под административным контролем Японии.