Первая леди США угостила защищающих Капитолий нацгвардейцев печеньем

Первая леди США Джилл Байден поблагодарила военнослужащих Национальной гвардии за обеспечение безопасности ее семьи во время инаугурации президента Джо Байдена.

Первая леди США Джилл Байден поблагодарила военнослужащих Национальной гвардии за обеспечение безопасности ее семьи во время инаугурации президента Джо Байдена.

Как сообщает Fox News, в субботу, 23 января супруга 46-го президента США Джо Байдена вышла к национальным гвардейцам, которые находились у Капитолия и в знак благодарности передала им шоколадные печенья.

"Я просто хотела прийти сегодня и поблагодарить вас всех за мою безопасность и безопасность моей семьи. Белый дом испек вам печенье", — заявила Джилл Байден.

Напомним, что 6 января в США после акции в поддержку Дональда Трампа, требующего отменить результат президентских выборов, ворвались в здание Конгресса. В результате беспорядков погибло четыре человека, в американскую столицу были стянуты части национальной гвардии, и объявлен режим ЧС. В день инаугурации Джо Байдена 20 января власти США ввели усиленное патрулирование улиц в Вашингтоне. У Капитолия задействовали около 25 тыс. солдат.