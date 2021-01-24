Украинский политик назвал ошибкой отказ от российских кредитов

Отказ Украины от получения кредитов из России является большой ошибкой, заявил глава харьковского отделения партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Андрей Лесик.

Отказ Украины от получения кредитов из России является большой ошибкой, заявил глава харьковского отделения партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Андрей Лесик.

Политик в эфире телеканала NewsOne напомнил, что Украина получила от России 3 миллиарда долларов без каких-либо условий. В марте Киев должен был получить еще 12 млрд, причем без необходимости выплачивать проценты.

Лесик отметил, что сейчас страна получает от кредиторов Международного валютного фонда примерно такие же деньги или меньше. Однако в случае с МВФ Украине диктуют условия: какие должны быть цены на газ, как должна проходить реформа здравоохранения и образования, что в Киеве должны делать с экономикой и промышленностью.

Задача МВФ — уничтожить украинцев, заявил Лесик. По его словам, сейчас страна находится под внешним управлением и полностью зависит от кредитов фонда.