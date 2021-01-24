Доктор Мясников раскрыл реальное отношения Запада к российской вакцине

Отечественный "Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной от коронавируса. Существуют домыслы, что в западных странах к препарату относятся с недоверием.

Отечественный "Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной от коронавируса. Существуют домыслы, что в западных странах к препарату относятся с недоверием.

Врач Александр Мясников озвучил истинное отношение зарубежных медиков к "Спутнику V", которую за короткие сроки создали в Центре имени Гамалеи и активно применяют для вакцинации россиян.

"Зарубежные врачи никогда не говорят плохо про вакцину "Спутник V", в профессиональных журналах я такого не встречал", — отметил Мясников.

Также телеведущий уверен, что "война вакцин" началась по инициативе западных СМИ. Именно они безосновательно "поливают грязью" друг друга из-за прививок.