7:29 24 Января 2021Общество
Доктор Мясников раскрыл реальное отношения Запада к российской вакцине
Отечественный "Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной от коронавируса. Существуют домыслы, что в западных странах к препарату относятся с недоверием.
Отечественный "Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной от коронавируса. Существуют домыслы, что в западных странах к препарату относятся с недоверием.
Врач Александр Мясников озвучил истинное отношение зарубежных медиков к "Спутнику V", которую за короткие сроки создали в Центре имени Гамалеи и активно применяют для вакцинации россиян.
"Зарубежные врачи никогда не говорят плохо про вакцину "Спутник V", в профессиональных журналах я такого не встречал", — отметил Мясников.
Также телеведущий уверен, что "война вакцин" началась по инициативе западных СМИ. Именно они безосновательно "поливают грязью" друг друга из-за прививок.