Российские ученые назвали главный плюс полноты

Последние исследования людей с лишними килограммами показывают, что быть пухлым — это даже полезно. Об этом пишет iReactor.

Последние исследования людей с лишними килограммами показывают, что быть пухлым — это даже полезно. Об этом пишет iReactor.

Как оказалось, жировая прослойка не дает организму перегреться в солнцепек. По словам ученых, это объясняется низкой теплопроводностью жировых клеток: тепло просто не успевает проникнуть в организм из-за препятствия в виде жира.

Длительное времяпрепровождение на жаре может усугубить такое заболевание, как сахарный диабет или болезнь почек. В то же время, лишний вес не повышает риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.