6:57 24 Января 2021Общество
Российские ученые назвали главный плюс полноты
Последние исследования людей с лишними килограммами показывают, что быть пухлым — это даже полезно. Об этом пишет iReactor.
Последние исследования людей с лишними килограммами показывают, что быть пухлым — это даже полезно. Об этом пишет iReactor.
Как оказалось, жировая прослойка не дает организму перегреться в солнцепек. По словам ученых, это объясняется низкой теплопроводностью жировых клеток: тепло просто не успевает проникнуть в организм из-за препятствия в виде жира.
Длительное времяпрепровождение на жаре может усугубить такое заболевание, как сахарный диабет или болезнь почек. В то же время, лишний вес не повышает риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.