Юрист назвал новые правила для автомобилистов в 2021 году

Российским автомобилистам подготовили новые штрафы в 2021 году, согласно обновленному Кодексу об административных нарушениях.

Российским автомобилистам подготовили новые штрафы в 2021 году, согласно обновленному Кодексу об административных нарушениях.

Согласно новой норме "Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств", брошенные или разукомплектованные машины повлекут за собой предупреждение или штраф в размере 1-3 тысяч рублей, рассказал управляющий партнер компании "Позиция Права" Егор Редин агентству "Прайм".

Отказ от медосвидетельствования при наличии в салоне авто несовершеннолетнего понесет за собой штраф до 50 тысяч рублей или лишение прав от двух до трех лет. В этом году продолжается введение процедуры оформления аварий без пострадавших по системе европротокола.