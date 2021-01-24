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6:23   24 Января 2021
Общество

Комаровский рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом

Комаровский рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как избежать заражения коронавирусом в многолюдных помещениях.

Основная причина заражения — это плохая вентиляция в зданиях, которая не позволяет воздуху циркулировать в достаточной мере и делает комнаты рассадником вируса, сообщает ТАСС.

Избежать этого можно лишь при помощи установки климатического оборудования, которое позволит регулировать концентрацию углекислого газа. Он измеряется в количестве частей на миллион.

"Ниже тысячи единиц — там можно находиться, это практически безопасно. Выше тысячи единиц — надо вентилировать. Выше полутора тысяч единиц - вообще нечего там делать", — отметил медик.

Помещение с большим количеством углекислого газа является потенциально опасным. Посещения мест с плохой вентиляцией стоит избегать, посоветовал Комаровский.

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#пандемия #коронавирус #COVID-19

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