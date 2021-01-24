Витренко заявил о готовности Украины отделиться от российской энергосистемы

Украину нужно отключить от единой с Россией и Белоруссией энергетической системы, заявил исполняющий обязанности главы украинского Минэнерго Юрий Витренко.

Украину нужно отключить от единой с Россией и Белоруссией энергетической системы, заявил исполняющий обязанности главы украинского Минэнерго Юрий Витренко.

Министр заявил, что в качестве альтернативы необходимо подключать Украину к энергосистеме Европы. По его словам, там нет "произвола монополистов" и якобы имеется прозрачность цен. Он подчеркнул, что если Украина отсоединится от единой системы, то она больше не сможет покупать энергию у РФ и Белоруссии.

"И это как раз будет мое одно из главных заданий", — заявил Витренко в эфире телеканала "Украина".

Накануне в ряде украинских регионов прошли демонстрации против повышения тарифов на коммунальные услуги. Так, в городе Каменском около 120 протестующих перекрыли дорогу.