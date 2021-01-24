Полиция после незаконных акций составила протокол на сотрудника ФБК Ляскина

Правоохранители составили протокол о повторном нарушении порядка проведения акции в отношении сотрудника признанной иноагентом организации ФБК Николая Ляскина.

Правоохранители составили протокол о повторном нарушении порядка проведения акции в отношении сотрудника признанной иноагентом организации ФБК Николая Ляскина.

Соратник блогера Алексея Навального написал об этом на своей странице в Twitter. Заседание суда должно состояться в понедельник.

Ляскин был одним из главных сотрудников штаба Навального на выборах мэра Москвы. Вместе с другими соратниками блогера он собирал пожертвования граждан на избирательную кампанию. Следователи считают, что один из сотрудников Навального присвоил себе собранные на кампанию 10 миллионов рублей.

Несогласованные акции прошли в субботу в некоторых российских городах по призыву Навального. Основную массу участников незаконных мероприятий составили несовершеннолетние.

Накануне СКР возбудил уголовное дело о вовлечении детей в совершение противоправных действий через социальные сети. Причастными к этому были сотрудники ФБК: Любовь Соболь (оштрафована на 250 тысяч рублей), Кира Ярмыш, Георгий Албуров и Сергей Бойко (приговорены к административному аресту).