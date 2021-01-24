Мошенники научились красть деньги россиян с помощью дубликатов карт

Изготовление дубликатов банковской карты "жертвы" позволяет проводить разные операции со счетом и похищать средства. Как обезопасить себя, рассказал эксперт Артем Тузов.

Изготовление дубликатов банковской карты "жертвы" позволяет проводить разные операции со счетом и похищать средства. Как обезопасить себя, рассказал эксперт Артем Тузов.

Мошенники похищают данные владельца банковской карты с помощью слитых баз данных или же у самой "жертвы". В таких случаях злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка и якобы сверяют данные, пояснил эксперт в интервью агентству "Прайм".

Если мошенник узнает пароль от мобильного банка, то сможет совершать покупки в интернете. Также полученные данные могут помочь злоумышленнику изменить основной номер телефона, к которому привязана банковская карта. Дубликаты карт могут использоваться и для обмана третьих лиц, предупредил специалист.

Во избежание таких инцидентов эксперт советует не сообщать посторонним персональные данные, а в случае подозрения обратиться на горячую линию банка.