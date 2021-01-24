Российские военные испытают новый управляемый гаубичный снаряд

Российские артиллеристы проведут испытания нового управляемого 152-миллиметрового снаряда для гаубиц.

Российские артиллеристы проведут испытания нового управляемого 152-миллиметрового снаряда для гаубиц.

Согласно материалам на сайте госзакупок, предварительные испытания будет проходить снаряд 3ОФ95. Стрелять им на полигоне в Нижегородской области будут, предположительно, буксируемые гаубицы "Мста-Б" и Д-20, САУ "Акация" и "Мста-С".

Источник рассказал РИА Новости, что новый снаряд будет иметь различные варианты головок самонаведения. Также он получит инерциальную и спутниковую системы навигации.

Сегодня разрабатывается целая линейка управляемых высокоточных снарядов повышенной дальности. Их аналогично смогут применять и в системе комплекса "Коалиция-СВ".