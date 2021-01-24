Соболь выплатит 20 тыс. рублей штрафа за участие в митинге

Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Любовь Соболь была оштрафована на 20 тыс. рублей за нарушение порядка участия в митинге.

Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Любовь Соболь была оштрафована на 20 тыс. рублей за нарушение порядка участия в митинге.

Соболь была задержана в ходе сегодняшних незаконных акций в Москве. Ей вменяли повторное нарушение законодательства о митингах. Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

Это второе задержание для Соболь за последние дни. Юрист ФБК 22 января также была задержана за призыв к участию в незаконной акции 23 января. В этот день было проведено судебное заседание, решением которого стал обязательный штраф в размере 250 тыс. рублей.

Блогер Алексей Навальный был арестован 17 января после возвращения из Германии. Суд вынес ему наказание в виде 30 суток за нарушение условий испытательного срока по делу "Ив Роше". В России 23 января прошли незаконные акции в поддержку Навального в некоторых городах России. В митингах принимали участие несовершеннолетние, возбуждено несколько уголовных дел о нападении на полицейских.