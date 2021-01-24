Германия собирается судиться в случае остановки работ по "СП-2"

Германия столкнется с судебными разбирательствами при остановке строительства "Северного потока – 2".

Германия столкнется с судебными разбирательствами при остановке строительства "Северного потока – 2".

Такое заявление сделала министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце. Она напомнила, что решение о начале работ было принято давно и получило одобрение властей.

"Я могла бы представить себе и другие решения. Но если бы мы остановили проект сейчас, мы бы частично нанесли ущерб, говоря о надежности правовых решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебным разбирательством", — отметила она.

Также недавно стало известно, что судно "Академик Черский" прибыло в порт немецкого города Висмар. Именно оно поможет достроить трубопровод.

"СП-2" пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии. Большая часть стран Евросоюза поддерживают его строительство. Против выступают Соединенные Штаты, страны Прибалтики, Польша и Украина.