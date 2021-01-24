Голикова прокомментировала создание единого сертификата вакцинации от COVID-19

Российский вице-премьер Татьяна Голикова оценила возможность введения в РФ единого сертификата о вакцинации против коронавируса для поездок за границу.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова оценила возможность введения в РФ единого сертификата о вакцинации против коронавируса для поездок за границу.

Появление такого документа с стране маловероятно, рассказала политик в эфире телеканала "Россия 24". Дело в том, что его параметры тяжело согласовать между другими странами.

"Мне кажется, что это невозможно согласовать по определению", – подчеркнула она.

Выработкой международных правил занимается ВОЗ. А сегодня в мире таким образом зарегистрирован лишь один подобный сертификат — о прививке от желтой лихорадки.