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2:08   24 Января 2021
Общество

Голикова прокомментировала создание единого сертификата вакцинации от COVID-19

Голикова прокомментировала создание единого сертификата вакцинации от COVID-19

Российский вице-премьер Татьяна Голикова оценила возможность введения в РФ единого сертификата о вакцинации против коронавируса для поездок за границу.

Появление такого документа с стране маловероятно, рассказала политик в эфире телеканала "Россия 24". Дело в том, что его параметры тяжело согласовать между другими странами.

"Мне кажется, что это невозможно согласовать по определению", – подчеркнула она.

Выработкой международных правил занимается ВОЗ. А сегодня в мире таким образом зарегистрирован лишь один подобный сертификат — о прививке от желтой лихорадки.

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#голикова #Сертификат вакцинации

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