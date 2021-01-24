Американцы все больше разочаровываются в администрации Байдена — Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков назвал причины нарастающего разочарования граждан США в новой администрации Белого дома. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал причины нарастающего разочарования граждан США в новой администрации Белого дома. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что разочарование к администрации президента Джо Байдена будет только нарастать. По его словам, новое правительство сформировалось на фоне неоправданных ожиданий одной части страны и против согласия другой.

Пушков таким образом прокомментировал критику международного союза рабочих Северной Америки по поводу отмены строительства трубопровода Keystone XL. Из-за данного решения тысячи американцев потеряют свою работу.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа поддержала реализацию проекта. Однако Байден отменил решение о строительстве.