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0:57   24 Января 2021
Общество

Прокуратура Петербурга организовала проверку по фактам нарушений на митинге

Прокуратура Петербурга организовала проверку по фактам нарушений на митинге

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по фактам нарушений на незаконном митинге, а также применения физической силы в отношении женщины.

Женщина, которую один из сотрудников правоохранительных органов пнул в живот, доставлена в НИИ скорой помощи. Об этом сообщили власти города.

ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области инициировали проверку по факту произошедшего на площади Восстания в Санкт-Петербурге, где проходил незаконный митинг, передают РИА Новости.

Несанкционированные митинги в поддержку блогера Алексея Навального прошли 23 января в нескольких городах России. Следственный комитет возбудил уголовные дела после акций в Москве. Дела завели по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти", "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство".

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#уголовное дело #протесты #митинги

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