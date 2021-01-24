Прокуратура Петербурга организовала проверку по фактам нарушений на митинге

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по фактам нарушений на незаконном митинге, а также применения физической силы в отношении женщины.

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по фактам нарушений на незаконном митинге, а также применения физической силы в отношении женщины.

Женщина, которую один из сотрудников правоохранительных органов пнул в живот, доставлена в НИИ скорой помощи. Об этом сообщили власти города.

ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области инициировали проверку по факту произошедшего на площади Восстания в Санкт-Петербурге, где проходил незаконный митинг, передают РИА Новости.

Несанкционированные митинги в поддержку блогера Алексея Навального прошли 23 января в нескольких городах России. Следственный комитет возбудил уголовные дела после акций в Москве. Дела завели по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти", "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство".