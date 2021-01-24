Следователи возбудили уголовные дела после незаконных протестов в Москве

Продолжаются проверки после стычек с полицией участников несанкционированных митингов, сообщила представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Юлия Иванова.

Продолжаются проверки после стычек с полицией участников несанкционированных митингов, сообщила представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Юлия Иванова.

По результатам проверки московских следователей, возбуждены уголовные дела по таким статьям, как "Применение насилия в отношении представителя власти" (ст. 318 УК РФ), "Умышленное уничтожение чужого имущества" (ст. 167 УК РФ) и "Хулиганство" (ст. 213 УК РФ). Также продолжается изучение фото- и видеоматериалов с зафиксированными противоправными действиями.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что по всей стране в субботу на несанкционированных акциях протеста были задержаны порядка 300 несовершеннолетних, которые вышли на улицы благодаря "предательским призывам". По ее словам, полицейские задерживали детей, чтобы передать их законным представителям.