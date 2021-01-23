Кузнецова назвала число задержанных несовершеннолетних на незаконных акциях

Около 300 несовершеннолетних по всей России были задержаны в ходе несанкционированных акций. Число озвучила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Около 300 несовершеннолетних по всей России были задержаны в ходе несанкционированных акций. Число озвучила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По предварительным данным, всего полиция задержала на незаконных митингах 23 января около 300 несовершеннолетних. Из них порядка 70 пришлось на Москву, около 30 — на Петербург, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

Полиция задерживала детей до прибытия родителей, чтобы как можно скорее обезопасить их, вытащив их толпы. За многими несовершеннолетними уже приехали родители, они отправились домой. Кузнецова подчеркнула, что детям не место на незаконных митингах.