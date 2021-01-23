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22:52   23 Января 2021
Армия

Эсминец ВМС США замечен в акватории Черного моря

Эсминец ВМС США замечен в акватории Черного моря

Эсминец ВМС США "Дональд Кук", вооруженный крылатыми ракетами, вошел сегодня в акваторию Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной.

Силы Черноморского флота следили за действиями американского военного корабля. Активность США у морских границ России начала проявляться еще в ноябре 2020 года, когда эскадренный миноносец ВМС США "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Судно было отогнано российским кораблем "Адмирал Виноградов".

Командование Седьмого флота США объяснило свои действия "обеспечением свободы судоходства". По заявлению военных американского флота, эти воды не являются российскими.

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#рф #черное море #вмс сша

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