Историк Понасенков: Протест сторонников Навального провалился

По мнению историка и антрополога Евгения Понасенкова, участникам незаконных митингов нужно сосредоточиться на самообразовании.

В субботу, 23 января, в городах России прошли несанкционированные митинги в поддержку блогера Алексея Навального. В Москве и Санкт-Петербурге протестные акции переросли в стычки с сотрудниками правоохранительных органов, которым пришлось обороняться от радикально настроенных сторонников основателя НКО «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ иностранным агентом).

Среди последних, по словам очевидцев, было множество несовершеннолетних, в том числе учащихся среднеобразовательных учреждений.

Историк и оппозиционер Евгений Понасенков в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» обратил внимание, что юные участники митинга едва ли понимали, для чего их вывели на улицы и какие требования им нужно предъявлять «с баррикад». Желание протестовать эксперт объяснил типичными проблемами подросткового периода.

«Абсолютное большинство из них [участников незаконного митинга] просто одурманены, и они двух слов не могут связать, чтобы объяснять, почему они хотят выйти [на улицы]. У школьников бушуют гормоны, поскольку они не еще не ведут активную половую жизнь, поэтому они пытаются выместить это все во время общения с ОМОНом. <...> Нужно учиться, читать книжки и ходить по музеям и только после этого формулировать свои политические идеи», — посоветовал Понасенков.

По последним данным МВД России по Москве, в самых масштабных протестных акциях в столице участвовало всего четыре тысячи человек (примерно 0,03% от всего населения города). Такие результаты нельзя назвать иначе, как полным провалом, полагает историк.

«Сегодняшний позор, полный провал протеста — эпический и заслуженный. Причина? Ноль интеллекта и нежелание исправлять ошибки. <…> Товарищи, зарубите себе на носу: "что-то делать" — это значит создавать (книги, науку, искусство, мебель, еду, бизнес, дома — что угодно), работать, созидать, производить предметы. Все остальное — истерика лузеров», — подытожил Евгений Понасенков.

22 января по факту вовлечения подростков в незаконные массовые мероприятия через социальные сети было возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете подчеркнули, что сторонники Навального размещали публикации в соцсетях TikTok, «ВКонтакте», Twitter, Instagram, Facebook и YouTube.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова ранее назвала участие несовершеннолетних в незаконных акциях протеста «подлостью» со стороны организаторов. Она заявила, что всего полицейские задержали около 300 несовершеннолетних участников митингов. Самым юным «протестующим» было 9 и 12 лет. Правоохранители успели доставить их в отделение прежде, чем толпа недовольных начала движение.